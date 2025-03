“Me empieza a amenazar”: estas son las acusaciones que han puesto en jaque a Karol Lucero

Santiago

Durante la semana, un ex colaborador de Like Media acusó más irregularidades en la plataforma digital de Karol Lucero.

Entrevistado en el programa Only Fama de Mega, el comunicador audiovisual, Ignacio Moyna, explicó que trabajó durante seis meses en la productora de Karol Lucero y que los horarios eran más extensos que sólo dos horas al día, como se respondió el ex rostro de Mega cuando se le preguntó por qué no pagaba remuneraciones.

“Por más de seis meses yo trabajé de lunes a jueves, llegaba a las 10 de la mañana, a veces hasta a las 8. Tenía un horario que yo podía probar que tenía horario laboral, yo llegaba a las 4 de la mañana a mi casa, entonces que diga que son dos horas”, dijo Moyna.

Además, Moya explicó que Karol los hacía firmar un documento para eximirlo del pago de sueldos,

“Like Media no genera remuneración, básicamente es un Word que imprimió, no está ante notario, nunca hubo un abogado de Like Media que acreditara eso, nunca nos pasó una copia”, dijo.

En la misma línea, el joven reveló que “el miércoles 12 de marzo recibo amenazas de Karol Lucero vía Instagram, obviamente no me habló de su cuenta personal, me habló por el Instagram de Like Media, me envía la dirección de mi casa”.

“Él me empieza a amenazar que nos veremos de nuevo porque el mundo audiovisual es chico, como casi diciéndome ‘si te veo en un canal o algo, te hago la vida imposible’. Prácticamente así lo interpreté y así se lee”, agregó.

La respuesta de Karol

La respuesta del comunicador no se hizo esperar, en conversación con el matinal de CHV, Contigo en la Mañana, Lucero explicó que “Yo conozco la ley laboral y también existe la posibilidad de realizar acciones de manera voluntaria y también cuando son parte de Like Media, porque no generamos recursos”, dijo.

“La gente dice ‘tú estás ganando plata y a los demás no les pagas nada’. Eso no es así. No generamos dinero, si no hay dinero, ¿Cómo van a haber retribuciones económicas?”, dijo.

Ministerio del Trabajo contra Karol Lucero

Frente a esto, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social alzó la voz a través de sus redes sociales.

Y usaron el caso para ejemplificar el asunto como una mala práctica.

“El contrato es importante, ya que es el acuerdo que crea derechos y obligaciones entre empleador y trabajador. Se definen el salario y la jornada laboral. La remuneración es el pago por tus servicios y contiene los descuentos legales para asegurar, entre otras cosas, cotizaciones previsionales y de salud. De experiencia no se vive", advirtió Trabejita en Instagram.