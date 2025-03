Karol Dance Lucero está en el ojo del huracán. Y no solo por unas acusaciones donde señalan que le fue infiel a su señora, Fran Virgilio, sino que además por una denuncia de que no le estaría pagando a sus trabajadores.

Todo comenzó porque el tiktoker Danilo 21 contó en el Qué te lo Digo que “me contaron de Like Media que Karol Lucero no les paga un peso a sus trabajadores y que, además, los trata mal”.

“Va a buscar a criaturas recién salidas de la universidad para engatusarlas. Les vende la pomada diciéndoles que supuestamente van a trabajar con él en este proyecto y que, conforme pase el tiempo, el proyecto va a ganar dinero, y ahí él les va a pagar”, sumó.

Una situación que acompañó de mensajes de varios colaboradores del canal del ex Yingo, que corroboraron el asunto.

La polémica respuesta de Karol Dance

Así, frente a esto, Contigo en la Mañana decidió confrontar al comunicador respecto a esta situación.

“Esto es un canal de YouTube, tengo 30 mil seguidores, no generamos dinero como Like media, si no generamos recursos, ¿cómo van a haber retribuciones? Esto es voluntario”, lanzó.

Luego, en su propio canal, profundizó, manifestando que “aquí no hay contrato de trabajo, pero los colaboradores de Like Media siempre aparecen al aire… Este es un canal de YouTube, no es una empresa”.

“Aquí nadie trabaja 40 horas semanales, ni mucho menos. De hecho, con suerte vienen dos horas, una o dos veces a la semana, si tienen tiempo y ganas”, acotó.

Incluso, relató su propia experiencia, revelando que “trabajé seis meses gratis a prueba para ver si entraba a Yingo y no alegaba, porque era voluntario, yo quería. Trabajé dos años gratis en Radio Carolina. Un joven que no es capaz de entender que la remuneración no es solo económica, que puede ser una experiencia o aprendizaje, al final se queda en la casa alimentándose de chismes en redes sociales, siguiendo a un individuo de apellido 21″.