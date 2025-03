Ha sido uno de los escándalos de esta semana. Karol Lucero fue nuevamente funado debido a que confesó que no le pagaba a los colaboradores de su canal Like Media.

Todo partió porque el tiktoker Danilo 21 denunció que “me contaron de Like Media que Karol Lucero no les paga un peso a sus trabajadores y que, además, los trata mal”.

“Va a buscar a criaturas recién salidas de la universidad para engatusarlas. Les vende la pomada diciéndoles que supuestamente van a trabajar con él en este proyecto y que, conforme pase el tiempo, el proyecto va a ganar dinero, y ahí él les va a pagar”, sumó.

Un hecho que hizo que el Contigo en la Mañana fuera a buscar a Karol, donde declaró que, efectivamente, no recibían dinero.

“Esto es un canal de YouTube, tengo 30 mil seguidores, no generamos dinero como Like Media, si no generamos recursos, ¿cómo van a haber retribuciones? Esto es voluntario”, confirmó.

Ministerio del Trabajo contra Karol Lucero

Frente a esto, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social alzó la voz a través de sus redes sociales.

Y usaron el caso para ejemplificar el asunto como una mala práctica.

“El contrato es importante, ya que es el acuerdo que crea derechos y obligaciones entre empleador y trabajador. Se definen el salario y la jornada laboral. La remuneración es el pago por tus servicios y contiene los descuentos legales para asegurar, entre otras cosas, cotizaciones previsionales y de salud. De experiencia no se vive", advirtió Trabejita en Instagram.