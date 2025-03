Carolina Tohá detalla agresión sufrida en Barrio Lastarria: “Me tiraron agua, me gritaron cosas y me golpearon” / SEBASTIAN RIOS

Durante este sábado, la exministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la situación donde fue víctima de una agresión en el Barrio Lastarria, en el centro de Santiago.

En concreto, un grupo de manifestantes la siguió por varias cuadras, increpándola e incluso empujándola, según se observa en registros difundidos en redes sociales.

En conversación con Chilevisión, Tohá relató que el incidente ocurrió mientras se dirigía a encontrarse con sus hijos. “No creo que pretendieran nada más que agredir. No sé quiénes eran. Estaban encapuchados gran parte de ello. Iba caminando por la calle, yo vivo por ese barrio”.

“Ese grupo estaba ahí. Primero me empezó a seguir uno, luego dos, se fueron juntando. Me siguieron por varias cuadras empujándome, me tiraron agua, me gritaron cosas, me pegaron algunos golpes” agregó.

“La violencia no puede tener espacio”

En esa línea, Tohá afirmó que no es la primera vez que enfrenta situaciones similares. En sus redes sociales, afirmó que “mientras caminaba por la calle, un grupo de manifestantes me agredió y persiguió por varias cuadras. En mi vida nunca he evadido los disensos, pero la violencia no puede tener espacio en nuestras diferencias”.

“He trabajado toda la vida por esos principios y lo seguiré haciendo, sean quienes sean los afectados y los agresores”, dijo.