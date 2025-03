La precandidata presidencial del Partido por la Democracia (PPD) y exministra del Interior, Carolina Tohá, denunció este viernes haber sido agredida y hostigada en la vía pública por un grupo de manifestantes.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la exsecretaria de Estado relató lo sucedido, aunque borró el mensaje a los pocos minutos.

“Hoy mientras caminaba por la calle un grupo de manifestantes me agredió y persiguió por varias cuadras. En mi vida nunca he evadido los disensos, pero la violencia no puede tener espacio en nuestras diferencias”, escribió Tohá en la publicación eliminada.

Hoy caminando por la calle un grupo de manifestantes me agredió por varias cuadras. Nunca he evadido los disensos, pero la violencia nunca será la forma de resolverlos. He trabajado siempre por esos principios y lo seguiré haciendo sean quienes sean los afectados y los agresores. — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) March 8, 2025

Minutos después, compartió un segundo mensaje donde reafirmó su compromiso con la democracia y el respeto a las diferencias.

“He trabajado toda la vida por esos principios y lo seguiré haciendo, sean quienes sean los afectados y los agresores”, expresó.

Contexto de la denuncia

La denuncia de Tohá ocurre en el marco de su reciente salida del Ministerio del Interior, luego de haber ocupado el cargo por dos años y medio, para enfocarse en su candidatura presidencial.

En redes sociales se compartieron videos donde se ve a la exministra siendo encarada e insultada por varias personas en las inmediaciones del Barrio Lastarria.