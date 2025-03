Difunden registros de la agresión a Carolina Tohá en el centro de Santiago: fue insultada por varias cuadras

Durante la noche del pasado viernes, la exministra del Interior y actual candidata presidencial, Carolina Tohá, fue agredida mientras se dirigía a su hogar en el Barrio Lastarria, en Santiago. El incidente, registrado en videos, se viralizó, rápidamente, en redes sociales.

Según las imágenes, el hecho ocurrió en las cercanías del Centro Cultural Gabriela Mistral, donde un grupo de manifestantes la enfrentó y la siguió por varias cuadras, mientras le gritaban insultos.

En los registros se observa cómo la exministra avanza rodeada por hombres y mujeres que la persiguen y la encaran, incluso recibiendo un empujón en medio de la situación.

El incidente se extendió desde la Alameda hasta el interior del Barrio Lastarria. Horas después, Tohá se refirió a lo ocurrido a través de redes sociales.

“Hoy, mientras caminaba por la calle, un grupo de manifestantes me agredió y persiguió por varias cuadras. En mi vida nunca he evadido los disensos, pero la violencia no puede tener espacio en nuestras diferencias”.

"He trabajado toda la vida por esos principios y lo seguiré haciendo, sean quienes sean los afectados y los agresores"

“He trabajado toda la vida por esos principios y lo seguiré haciendo, sean quienes sean los afectados y los agresores”, añadió.

Las agresiones se produjeron en un contexto en el que la exministra dejó recientemente su cargo en el Ministerio del Interior, luego de dos años y medio de gestión, para enfocarse en su candidatura presidencial.

