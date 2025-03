Gustavo Leal no piensa en la renuncia tras la eliminación de Everton en Copa Sudamericana: “Tenemos las fuerzas para seguir trabajando”

La noche de este martes, Everton de Viña del Mar quedó eliminado de la Copa Sudamericana en manos de la Unión Española, mediante lanzamientos penales, tras empatar a dos anotaciones en los 90 minutos disputado en el Bicentenario de La Florida.

En la conferencia de prensa post partido, el entrenador de los “Ruleteros”, Gustavo Leal, que llegaba con muchas críticas por parte de los hinchas por el nivel del equipo, entregó palabras de ánimo a la afición, y comentó su continuidad en la banca “Oro y Cielo”.

“Estaba claro para todos la importancia del partido de hoy, agradecer a la hinchada que hizo presente hoy, el sentimiento de ellos yo lo comparto, no era lo que había planeado, pero acabo pasando. Ahora enfocarnos en lo que resta de la temporada”, comenzó diciendo el DT.

“Era uno de los objetivos, tenemos tres frentes de competencia, la copa, el torneo y la Sudamericana, que era el torneo que más nos llenaba los ojos, y el que más estábamos trabajando para lograr, pero al final no lo conseguimos. Y que sea por penales es cruel y doloroso” agregó sobre la derrota vía penales.

Al ser consultado sobre su continuidad en el cargo de entrenador, fue directo: “tenemos las fuerzas para seguir trabajando, no es la primera vez que paso por una situación como esta, y ya la remontamos otras veces, no va a ser diferente aquí. Lo de ser una de las plantillas más caras a mi nunca me importó, ya hice trabajos muy buenos con plantillas que no eran las más caras”.

En los 7 partidos que ha dirigido Gustavo Leal esta temporada bajo los mandos de Everton, solo ha sumado 1 triunfo, ante San Luis en Copa Chile; 2 empates, contando el de hoy con Unión Española; y 4 derrotas.