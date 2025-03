Esteban Paredes analiza la sequía goleadora de Javier Correa en Colo Colo: “El consejo que le puedo dar...”

Durante la tarde de este miércoles, en el Prince of Wales Country Club se dio pie al comienzo del Astara Chile Classic. En una jornada llena de Golf, figuras de distintos deportes, se reunieron en una grata jornada. Unos de los destacados que dijo presente fue Esteban Paredes, que conversó con ADN Deportes sobre la situación de Colo Colo.

“Hay muchos que se alarman. Todos los periodistas critican y está bien, es su trabajo, pero creo que Colo Colo se ha creado las posibilidades, no las ha convertido, pero no ha jugado mal”, comenzó diciendo el ex goleador del “Cacique”.

“Obviamente todos esperan más de Colo Colo, por todo lo que genera, por los refuerzos que vinieron, van tres fechas recién, esperemos que el equipo se afiate, para que así ande mejor, a la espera de Copa Libertadores”, agregó Paredes.

Quien fuera mundialista en 2010, también tuvo palabras para la lluvia de críticas que afrontan en el Estadio Monumental. “Eso siempre va a estar, uno está para recibir las críticas, si no estás preparado para recibirlas, no puedes jugar al fútbol. Hay partidos buenos que tu juegas, y hay partidos malos, así como todos. Acá el funcionamiento es del equipo”.

Además, comentó la situación goleadora de Javier Correa, del cual señaló: “el consejo que le puedo dar, es que se está creando las oportunidades, estaría más complicado cuando no te las creas, pero ha tenido las chances para anotar. Yo creo que cuando salga uno, van a salir todos”.