Colo Colo atraviesa un complejo momento en el Campeonato Nacional, los dirigidos por Jorge Almirón, acumulan dos derrotas consecutivas. Las críticas son ácidas en contra de los albos, en gran parte, porque la inversión en el plantel fue alta. Pese a que el “Cacique” dio por cerrado su plantel, el tema de las salidas fue un tema en la dirigencia comandada por Aníbal Mosa.

Uno de los que buscó salir de Macul fue Matías Moya, jugador que no cuenta con la confianza del entrenador y, que en un momento del mercado, estuvo muy cerca de partir a la Unión Española, pero finalmente, no se llegó a un acuerdo.

En conversación con AS, el delantero habló sobre esta compleja situación. “Mi presente es un poco complejo, porque no estoy jugando hace bastante tiempo y eso me tiene un poco incómodo. Es todo decisión técnica... También he tenido algunas lesiones, como todos, pero no es una excusa”.

Acerca de su relación con Jorge Almirón, señaló: “con Jorge no tengo mucho diálogo, porque mi forma es siempre demostrar en el día a día. En verdad no sé qué pensará de mí“.

“Desde que arrancó el año que he sonado en varios clubes, pero no sé cuál es la razón para no dejarme salir a jugar, siendo que no me están utilizando. Eso me tiene muy molesto. Sólo me queda seguir dando lo mejor para ver si me llega una oportunidad”, sentenció Matías Moya.