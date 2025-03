Tomás Arellano, bisnieto de David Arellano, se une a la lista Colo Colo Transparente a días de las elecciones por la presidencia del CSyD Colo Colo

Este próximo 8 de marzo, se realizarán las elecciones para saber quienes serán los próximos en hacerse cargo de la presidencia del Club Social y Deportivo Colo Colo. Las listas y los respectivos presidentes que compiten son: Alexsandra Santander, de Colo Colo Transparente; Manuel López, de Unidos por Colo Colo; y Edmundo Valladares, de Colo Colo Primero.

La lista A, que cuenta con la única mujer como candidata, durante los últimos días acaba de unir en su cargo a Tomás David Arellano, bisnieto de David Arellano, para asumir el cargo de Director de Patrimonio. En conversación con ADN Deportes, expresó como se dio esta unión a la política del CSyD.

“Yo participo de repente en algunas actividades que nos invitan, cuando voy a Santiago trato de hacer participe a mi padre, antes de ir al estadio, de repente cuando habían varios partidos. Siempre tuve una relación, pero no muy cercana al club la verdad”, comenzó diciendo.

“Sin embargo, siempre he tenido interés y me he informado bastante de la historia de mi bisabuelo, siempre he tratado de conocer más, he buscado gente que tiene alguna relación con los Arellano, trato de buscar que otras cosas me pueden orientar más sobre mi abuelo”, agregó sobre la vinculación con su bisabuelo.

Sobre como se gestionó su llegada a la lista, comentó: “partió por Alexsandra Santander, ella me habló por Instagram, preguntándome si podíamos tener una reunión para conversar sobre aspectos de Colo Colo. Después me fui enterando de quienes eran ellos, sostuvimos una reunión y la verdad es que me gustó bastante la propuesta, me gustó como eran ellos, encontré que saben mucho, estamos de acuerdos en cosas en común respecto a la gestión”.

“Yo sería algo así como un Director de Patrimonio. No puedo comentar mucho, estamos en una actividad más bien de campaña, pero tengo varias ideas que me gustaría madurarlas, conversarlas con ellos, para que después salgan a la luz, pero tengo varías cositas que podrían ser interesantes para el club”, sentenció Tomás David Arellano.