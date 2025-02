Pablo Milad desmiente posible salida de Ricardo Gareca a Boca Juniors: “No hay nada de eso, solamente son rumores”

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, estuvo presente, representando su cargo de Vicepresidente de la Conmebol en el partido entre Racing y Botafogo por la Recopa Sudamericana 2025, aun cuando ayer hubo un Consejo de Presidentes en nuestro país. A aquella reunión, se sumó de manera online.

En su paso por Brasil, conversó con AS, y comentó la situación, en general, de La Roja, partiendo por los rumores que vinculaban a Ricardo Gareca con Boca Juniors. “Ricardo es un hombre que cumple los contratos. Ya habría sabido, porque él me habría llamado de inmediato. No hay nada de eso, solamente son rumores”.

Luego, fue consultado por la selección chilena Sub 20 y su rol en el Sudamericano, del cual señaló: “yo creo que el balance es positivo por lo que se mostró, por las ocasiones de gol y la creación de juego, pero hubo inestabilidad y fallos que hay que corregir. Hay que seguir trabajando. Nadie quedó conforme con el rendimiento, ni los propios jugadores, por eso es que hay que seguir trabajando”.

“Hay mucho que mejorar, el cuerpo técnico está consciente de eso y los jugadores también. Y cuando uno está consciente de eso, mejora, y yo creo que esta selección tiene que dar mucho más de lo que dio. La FIFA siempre dice que las competencias sudamericanas son las más parejas y las más difíciles de todos los continentes, y eso se vio dentro de la cancha también”, continuó Milad.

Sobre la continuidad de Nicolás Cordova en el cargo, expresó: “Creo que Nicolás ha hecho un trabajo integral, de la mano con el departamento de ciencias del fútbol que tenemos dentro de la federación. Es un hombre muy profesional, es autocrítico dentro del trabajo interno, porque él sabe lo que hay que mejorar y las deficiencias que tenemos".

“Se creó una convicción, un trabajo y un convencimiento de los chicos de que se puede y que si no se logró ahora, hay que tratar e intentar una y otra vez. Y ese sentido lo da el técnico, el staff, el sentido de luchar y de trabajar por un objetivo”, finalizó el Presidente de la ANFP.