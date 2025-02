Gustavo Álvarez aborda la suplencia de Lucas Assadi en la U: “El entrenador otorga las oportunidades, pero el jugador se las gana”

En la previa al encuentro en que la U de Chile jugará su primer partido fuera de Santiago en el Campeonato Nacional 2025, el DT del club, Gustavo Álvarez, anticipó el juego contra Cobresal, elenco que les quitó puntos en los dos choques del año pasado.

“Los partidos en altura son diferentes porque las transiciones rápidas hacen que las recuperaciones de los jugadores generen ahogos. Hay detalles que ajustar respecto al llano, pero llegamos bien preparados para ganar los tres puntos”, partió diciendo el argentino, mostrándose mesurado en torno a un club que recién ganó su primer partido la semana pasada.

“Cobresal cambió respecto a la Copa Chile, tanto en sistema como en nombres propios, pero tiene una forma de jugar que no cambia y de la cual estamos preparados para contrarrestarlo”, comentó, reconociendo que no podrá contar con Gabriel Castellón.

“Gabriel está con una lesión leve, estaría fuera este partido. A partir del lunes sí. La lesión le permitió terminar el partido con Calera, pero estará fuera una semana”, dijo Gustavo Álvarez, descartando que otro portero, Ignacio Sáez, salga del equipo, pensando en su situación para el Mundial Sub 20.

“Necesitamos cuatro arqueros y compiten por un lugar, los cuatro están considerados. No evalúo hoy la posibilidad de préstamo para ninguno de ellos”, aseguró.

El caso Lucas Assadi

Quien ha sido tema en los últimos días en el Centro Deportivo Azul es el talentoso volante azul, que no ha podido consolidarse en el equipo pese a ser el candidato a ocupar el minutaje sub 21 que hay que cumplir por reglamento.

“Nosotros tenemos futbolistas que han jugado y compiten por un lugar, los incluyo dentro de la competitividad del plantel. Todos los que tienen para cumplir la regla están preparados para competir. Los que tengo disponibles están formados”, dijo, para luego profundizar en la situación de Lucas Assadi y una eventual salida a préstamo.

“Todos los jugadores necesitan minutos, es así, es parte de la competitividad. Cualquier oferta que sea beneficiosa para el jugador y el club, y yo tenga soluciones en cuanto a características y función del jugador que sale, yo no me opongo, porque sería perjudicar los intereses del club y el futuro del jugador. Es válido para todos. Jamás voy a decir que un jugador no se puede ir si es beneficioso para el club, si se va necesito uno mejor que este”, reflexionó, dejando datos claros en torno a la situación de Lucas Assadi bajo su gestión en la U de Chile.

“He dirigido 45 partidos acá, Lucas participó en 33, promediando 38 minutos por partido. Hubo oportunidades para él y para todos. El entrenador otorga las oportunidades, pero el jugador se las gana”, cerró Gustavo Álvarez en conferencia de prensa.