Manuel Pellegrini afronta un desafío de proporciones este sábado 1 de marzo en La Liga, considerando que el Real Betis deberá recibir en casa al Real Madrid, conjunto obligado a ganar para no caer en la disputa por la punta de la clasificación.

En conferencia de prensa, el “Ingeniero” anticipó el duelo, que viene marcado por unas series de polémicas arbitrales, en la cuales el conjunto “merengue” se ha sentido perjudicado.

Sobre si siente con posibilidades de ganar, el DT nacional comentó que “Siempre confío en que el equipo puede dar la cara ante cualquiera, porque así lo ha demostrado las cinco últimas temporadas. Unos partidos mejores, otros peores, pero será un equipo con la personalidad de ir a buscar el partido, y de intentar sumar tres puntos en casa”.

Para este partido, el Real Betis recupera a Antony, jugador al que se le anuló una tarjeta roja en los tribunales de disciplina. Sobre esta situación, Manuel Pellegrini dijo que “cuando los árbitros hacen una decisión que compromete el resultado de un partido, expulsiones o penaltis, deben revisarse siempre por el VAR. Desgraciadamente no se revisó, de haberse revisado, se habrían saltado todos estos pasos conflictivos que quizás se han tomado”.

“Cuando uno critica a los árbitros por distintos motivos, y cree que es la razón por la cual no gana, cuando gana tampoco tiene valía, porque otros pueden reclamar que ganaste por decisiones arbitrales. Pero creo que los equipos que ganan tanto y que cuando no ganan se centran en el arbitraje, no es una buena política”, continuó sobre el tema de los jueces en España.

Además, tuvo palabras para la salida de Vitor Roque. “Con él no ha pasado absolutamente nada. Es un jugador de 19 años que venía haciendo sus primeras armas en Europa, en el Barcelona había jugado poco, aquí muchísimos partidos, iba progresando, mejorando distintas cosas. Con Vitor no hubo ninguna diferencia”, cerró en la conferencia de prensa.