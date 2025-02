Warner Bros. Games cierra tres de sus estudios y cancela un esperado videojuego

Warner Bros. Games atraviesa una de sus crisis más significativas en el último año, sembrando muchas dudas respecto al futuro y manteniendo con intriga a la comunidad gamer.

Son varios los proyectos que están en carpeta, además de un sinfín de rumores y especulaciones que proponen más ideas.

Sin embargo, en el marco de una crisis, hay varios contratiempos que afectan dichas producciones. En ese sentido, recientemente se anunció la cancelación de un esperado videojuego.

Se trata nada más y nada menos que del juego de Mujer Maravilla, el cual llevaba tiempo en desarrollo y poco a poco se conocían actualizaciones, aunque no siempre positivas.

WB Games, que ha enfrentado numerosos desafíos recientemente, confirmó la decisión tras reportes previos de fuentes cercanas a la situación.

Hay que tener en cuenta que Wonder Woman había sido anunciado en The Game Awards 2021, pero nunca se mostraron avances significativos.

Pero la cancelación del título, que estuvo llena de inconvenientes, no fue el único anuncio en torno a las complicaciones de la compañía.

Y es que Warner Bros. Games también oficializó el cierre de tres de sus estudios, siendo un duro remezón no solo para ellos, sino que a nivel general de la industria. Los afectados son Monolith Productions, Player First Games y Warner Bros. Games San Diego.

Una reestructuración

A través de un comunicado oficial, la firma se refirió a los motivos detrás de las drásticas medidas adoptadas y que han generado mucho revuelo.

“Hemos tenido que tomar algunas decisiones muy difíciles para estructurar nuestros estudios de desarrollo e inversiones en torno a la construcción de los mejores juegos posibles con nuestras franquicias clave", comentaron aludiendo Harry Potter, Mortal Kombat, DC y Game of Thrones.

“Tras cuidadosa consideración, cerraremos tres de nuestros estudios de desarrollo: Monolith Productions, Player First Games y Warner Bros. Games San Diego”, anticiparon.

“Esto es un cambio estratégico de dirección y no un reflejo de estos equipos o del talento que hay en ellos. El desarrollo del videojuego Wonder Woman de Monolith no seguirá adelante”, precisaron.

Este movimiento empresarial llega en un contexto complicado para la compañía, marcado por el fallido lanzamiento de Suicide Squad: Kill the Justice League y el cierre de MultiVersus.

Además, WB Games ya había ejecutado despidos en Rocksteady, el estudio detrás de Suicide Squad, juego que generó pérdidas millonarias y es señalado como uno de los principales responsables de la crisis actual.

Por ahora, se desconoce la cantidad exacta de empleados afectados por esta reestructuración, pero la decisión confirma que Warner Bros. Games sigue enfrentando dificultades para encontrar estabilidad en el mercado del gaming.