“Marvel’s Spider-Man 3″: sale a la luz importante información sobre el juego

No hay dudas de que Marvel’s Spider-Man se ha convertido e una de las franquicias más populares de los últimos años en la industria gamer.

Hay que recordar que su lanzamiento original fue en 2018, con la posterior llegada de Miles Morales en 2020 y Spider-Man 2 en 2023, cautivando al público con cada una de sus aventuras.

Si bien no ha habido un anuncio oficial por parte de Insomniac Games ni Sony Interactive Entertainment (SIE), la llegada de Marvel’s Spider-Man 3 es inminente.

Debido a que no se ha confirmado nada por el momento, son muy pocos los detalles que se tienen sobre el proyecto, motivando un sinfín de dudas y especulaciones.

Sin embargo, durante las últimas horas se comenzó a viralizar una importante noticia (extraoficial) por pare de uno de los protagonistas.

Yuri Lowenthal, actor que interpreta a Peter Parker en la saga, abordó el tema de un nuevo videojuego en conversación con The Direct.

Para alivio de los fanáticos, el intérprete aseguró que el Hombre Araña original seguirá teniendo un papel importante en la próxima entrega.

“Hay muy pocas cosas que puedo decir sobre este juego, pero de alguna manera has dado con la única que puedo responder, y es que sí, Peter no se ha ido. Formará parte del próximo juego y no estará relegado al sofá, lo prometo”, declaró.

Una agenda compleja

Por ahora solo queda esperar para conocer los primeros anuncios oficiales sobre Marvel’s Spider-Man 3 y diversas actualizaciones sobre lo que nos ofrecerán.

Por el momento, Insomniac Games ha estado lidiando con tras responsabilidades, relacionadas tanto al desarrollo de otros títulos como conflictos internos.

Se sabe que la firma tiene el foco puesto en otro videojuego de Marvel, uno que fue anunciado hace tiempo pero del cual se conoce poco: Wolverine.

Pero el funcionamiento interno no ha estado del todo tranquilo, ya que el estudio ha experimentado modificaciones en su estructura.

Recientemente, Ted Price, fundador de Insomniac Games, anunció su salida tras una trayectoria de más de 30 años en la industria.

En su lugar, Chad Dezern, Ryan Schneider y Jen Huang asumirán la dirección. Con un equipo de veteranos al frente, se reafirma su compromiso de seguir desarrollando juegos de alta calidad y mantener el prestigio que ha logrado dentro del ecosistema de PlayStation.