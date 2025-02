Tomás Barrios anuncia tajante decisión tras quedar eliminado en el dobles del Chile Open

El chileno Tomás Barrios y su dupla, el peruano Ignacio Buse, perdieron este jueves en los cuartos de final en el dobles del Chile Open 2025, ante los argentinos Andrés Molteni y Máximo González.

Barrios y Buse tuvieron un gran arranque de partido, logrando un sólido triunfo por 6-2 en el primer set, pero el dúo trasandino empató el marcador tras ganar 6-4 el segundo set.

Todo se definió en un súper tie break, donde la dupla de Argentina se impuso por 10-5 para quedarse con el partido y con el pase a las semifinales.

Después de quedar eliminado, Tomás Barrios habló en conferencia de prensa y anunció una sorpresiva decisión: no viajará a Estados Unidos para jugar la qualy del Masters 1.000 de Indian Wells.

“Tengo mucho por mejorar todavía, estoy mejor físicamente, y no he tenido molestias grandes. Por eso, no iré a Indian Wells, para descansar un poco y entrenar para lo que queda. El año pasado estuve lesionado varios meses”, confirmó el tenista chillanejo.

La baja de Barrios se suma a la de Nicolás Jarry, quien estaba inscrito en el cuadro principal de Indian Wells, pero el “Nico” no podrá disputar el torneo porque sufrió una fractura del meñique jugando en el Chile Open.