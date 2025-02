Nicolás Jarry sufre otro golpe tras perder en el Chile Open: no podrá jugar el Masters de Indian Wells

Tras su paso por el Chile Open, donde fue eliminado en primera ronda, Nicolás Jarry sufrió otro duro golpe: no podrá jugar el Masters 1.000 de Indian Wells, torneo que comenzará el próximo 5 de marzo.

Mediante un comunicado oficial, el “Nico” informó que se fracturó el dedo meñique de su pie derecho durante el partido que jugó en el Chile Open contra Camilo Ugo Carabelli. Debido a esta lesión, el chileno se vio obligado a bajarse de Indian Wells.

“Durante el partido del martes me fracturé el dedo meñique del pie derecho. No lo noté hasta la mañana del miércoles. Tras consultar con mis médicos, tengo que mantener reposo total, por lo que no podré jugar en Indian Wells", señaló el tenista nacional, desde Santiago.

“Me da mucha pena no poder jugar allí, porque me agarró totalmente por sorpresa y venía jugando cada vez un poco mejor, pero lo importante es parar ahora y recuperarme bien para poder volver a entrenar cuanto antes con las máximas garantías", concluyó Nicolás Jarry.