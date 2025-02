Cristian Garin se desahoga tras su eliminación en el Chile Open: “Fue un mes difícil, me pasaron cosas que jamás pensé vivir”

Con un grado de autocrítica, Cristian Garin analizó lo que fue su participación en el Chile Open 2025, tras quedar eliminado en segunda ronda ante el argentino Tomás Etcheverry.

“Estoy triste por haber perdido en un torneo tan especial para mí. La semana no fue la mejor en cuanto a sensaciones, obviamente intenté ponerle actitud y esfuerzo, hice lo que pude, pero no alcanzó”, señaló “Gago” este miércoles por la noche, en conferencia de prensa.

Sobre el duelo contra Etcheverry, el chileno reconoció que “estuve un poco lento, no me podía apoyar bien, no sé por qué. Me quedé con ganas de jugar bien y de rendir, como lo venía haciendo desde enero”.

Además, Garin hizo un balance de lo que ha vivido en los últimos dos meses. “No voy a mentir, después de todo lo que pasó en la Copa Davis me costó volver a retomar el ritmo. Me enfermé y estuve una semana en cama, fui jugar a Río de Janeiro con lo justo. Luego llegué a Chile y pude prepararme mejor. Este mes fue difícil, me pasaron muchas cosas que jamás pensé vivir”, indicó.

De cara a sus próximos desafíos en el circuito ATP, el tenista nacional comentó: “Quiero seguir adelante, el tenis es un deporte difícil, hay muchas cosas que uno tiene que ir manejando y que no se pueden entrenar. Estoy enfrentando esto con madurez, tranquilidad y muy protegido por mi equipo, así es más fácil”.

“Ahora empezaré a jugar mejor, porque siento que estoy trabajando bien. Espero tener un año de mucha competencia, no me pongo ningún ranking en la cabeza, solo quiero jugar la temporada completa y ver hasta dónde puedo llegar", concluyó Cristian Garin.