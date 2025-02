La angustia de Jarry tras sufrir dolorosa derrota en el Chile Open: “Esto pasa cuando uno está sin confianza”

Nicolás Jarry tuvo debut y despedida en el Chile Open 2025 este martes. La segunda mejor raqueta de nuestro país no pudo ante el argentino Camilo Ugo Carabelli (69°), quedando eliminado en la primera ronda del torneo santiaguino.

Tras el partido, el cual perdió por 7-5, 3-6 y 6-7, el “Nico” habló en conferencia de prensa y manifestó su tristeza por la derrota.

“El primer set lo gané, pero jugando muy mal. Después, en el segundo set, tuve un error en mi juego de saque, lo que le dio un quiebre a mi rival. Ya en el tercer ser empecé a jugar mucho mejor, creo que yo jugué mejor que él, pero no se me dio”, señaló el tenista nacional, actual 45° del mundo.

En la misma línea, el chileno reconoció que ha perdido la confianza en su juego. “Desde el primer set me sentí muy mal, y en general, me sentí por debajo de lo que estoy entrenando, eso me angustia mucho. Esto pasa cuando uno está sin confianza”, aseguró.

“Fuera de la cancha estoy haciendo todo perfecto, estoy entrenando muy bien, jugando mucho mejor de lo que logré jugar hoy. No queda otra que seguir viviendo este camino largo”, concluyó Nicolás Jarry.