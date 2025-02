Tonka Tomicic reaparece en la Gala del Festival de Viña 2025 y da importante anuncio: “Se vienen tiempos buenos”

Después de mucho tiempo alejada de la televisión y de los grandes eventos, Tonka Tomicic reapareció este viernes 21 de febrero en la Gala del Festival de Viña del Mar 2025.

La exanimadora de Canal 13 no pudo ocultar su emoción tras recibir el apoyo del público cuando transitaba por la alfombra roja. “Muchas gracias por este precioso recibimiento, de verdad me siento muy honrada de estar acá (...) Estoy muy contenta y me siento muy apoyada por este público hermoso”, afirmó en conversación con Neme.

“Estoy muy contenta, muy agradecida, los ciclos se van cerrando y viviendo cosas nuevas potentes. Se vienen tiempos buenos y yo me siento muy bien”, añadió.

Tras ello, el conductor de Mega manifestó que querían verla en tele, ella contestó: “Tengo canal... Mi canal de YouTube. Y los invito a que se suscriben, porque voy a lanzar un docu, todo a través de mis redes, estoy potenciando eso y estoy contenta en este nuevo proceso”.

Tonka está de regreso

Mientras que, más adelante, en conversación con ADN.cl, al ser consultada sobre la recepción que tuvo tras todo lo vivido, la expresentadora televisiva expresó: “Ha sido difícil. Pero lo importante es cuantas veces uno se pone de pie. Así como una camina en la alfombra roja a paso seguro, en la vida intento replicar lo mismo”.

“Me esperaba un cariño, pero este recibimiento tan caluroso, contundente, no... De verdad que lo agradezco mucho, me emocionó, me sorprendió”, complementó.

Finalmente, cuando se le preguntó si “es el renacer de Tonka”, la exreina de Viña contestó: “Sí, aquí estamos”.