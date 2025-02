Fue en diciembre cuando Daniela Nicolás presentó a su nueva pareja: Matías, un exitoso traumatólogo. Y, para sorpresa de muchos, en la Gala del Festival de Viña del Mar 2025 se presentó con un anillo de compromiso.

Al ser consultada por ADN.cl por la joya que lució durante su paso en la alfombra roja, la actriz reaccionó diciendo: “¿Quién dijo eso? (...) Fíjate que quizás sí me llegó el amor y fíjate que a lo mejor sí me caso“.

Tras que le preguntaran si se iba a casar, la modelo simplemente contestó: “Te lo dejo a la imaginación”, y luego, ante la insistencia, confirmó que sí había anillo de compromiso.

“Creo que uno cuando conoce a la persona, uno lo sabe desde siempre. Y nunca me había pasado. Y bueno, así es el resultado. Pero estoy demasiado enamorada, demasiado feliz y sí, sí”, comentó la figura televisiva.

Finalmente, cuando se le mencionó que se fue a vivir al extranjero para acompañar a su pareja, Daniela Nicolás respondió: “Locuras que una hace por amor po”.

“Cuando le comenté a mi familia que me habían ofrecido irme, pensé que todos me iban a decir ‘no, no, estás loca’, pero me dijeron ‘Daniela, la vida es una, si no es ahora, cuando’. Y agarré mis cosas y me fui. Y valió la pena”, concluyó.