“Para que sepan que no me he muerto”: Mauricio Medina emociona en la Gala de Viña al caminar tras subir amputación

Luego de perder parte de su pierna producto de la diabetes, Mauricio Medina, más conocido como “El Indio” por su paso en Dinamita Show, reapareció en la Gala del Festival de Viña del Mar, tras varios años desde su última presentación como comediante en la Quinta Vergara.

El humorista, en un comienzo, se presentó en la alfombra roja en silla de ruedas junto a su acompañante. Pero, enseguida, se levantó y empezó a caminar con su prótesis mientras empujaba el aparato en el que antes estaba sentado.

“Esto es para que la gente sepa que no me he muerto, que estoy trabajando, que estoy vigente. Pero también, junto con esta fiesta tan bonita (...) les pediría a todos que no se olviden de los damnificados de la Quinta Región”, expresó ante los medios.