En la Gala del Festival de Viña del Mar, Lux Pascal, se hizo presente con un jugado diseño, en el que mezcló un vestido negro con un accesorio blanco.

La actriz, modelo y hermana del actor Pedro Pascal, entregó un mensaje de visibilización de las personas transgénero. “Invito que nos vean como las personas que somos, porque somos las personas que somos”, dijo ante los medios.

Tras ello, la intérprete, en conversación con ADN.cl, reflexionó acerca de su paso como mujer trans en la Gala de Viña. “¿Sabes qué? Esta es primera vez que me lo pregunto“, planteó al inicio.

“Parte de la soltura y de la confianza que tengo conmigo misma es saber decir que no me veo como una mujer trans caminando por la alfombra roja, me veo como una mujer, y eso es lo importante, eso es como la verdadera liberación, para mi gusto”, concluyó la actriz.