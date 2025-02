Luego de su salida de Meganoticias Prime y de la televisión, en medio de las reestructuraciones de Mega, Juan Manuel Astorga reapareció este viernes 21 ante las cámaras en la Gala del Festival de Viña del Mar 2025.

Acerca de su paso por la alfombra roja, ante los medios presentes comentó: “Qué difícil. Los zapatos son resbalosos, es una pega que uno no hace, obvio que pensé que me iba a caer, pero lo pasé increíble, se me hizo eterno sí”.

Ante la consulta de ADN.cl sobre el hecho de que en un principio se había comunicado que él había decidido desistir de ir al evento, Astorga explicó: “Es que efectivamente pensé en algún momento no venir, por razones que yo creo que todos conocen”.

“Pero conversé con mi equipo de radio hoy día en la mañana, particularmente con mi directora de la radio, que es amiga mía por lo demás, ella me decía ‘oye, ¿por qué no vas? Eres la cara más importante de la radio', y le di vuelta, sabes qué, sí“, añadió.

Finalmente, el exconductor de Meganoticias Prime revelo que la decisión la tomó a último momento. “La tomé hoy día en la mañana. De hecho, me había organizado. Es que de hecho, para convencerme de venir a la Gala tuvieron que hacer mucho esfuerzo, ya me habían convencido, me mandé a hacer el traje, los zapatos, todo...”, expuso.

“Y cuando pasó lo que pasó, cuando tomaron la determinación de hacer cambios en Meganoticias, conversé con el director de Megamedia, le dije que no sé si tenía estado anímico para venir, pero hoy día en la mañana me di un empuje, me dio un envión de energía mi jefa y dije ‘sí’”, añadió.

“Además, que (su jefa) me recordó algo que es bien real y bien cierto, ‘a ti te encanta la fiesta’, me dijo, ‘como no vas a ir a una donde está todo pagado’, así que vine”, cerró.