“No me contamino ni leo cosas negativas”: George Harris asiste a la Gala de Viña confiado previo a su show

A pesar de las críticas que recibió por sus dichos sobre la historia y política chilena, el humorista venezolano y residente en Miami (Estados Unidos), George Harris, asistió con una gran sonrisa a la Gala del Festival de Viña del Mar 2025.

“Soy el primer venezolano acá invitado como humorista. Y para mí es un honor enorme representar a mi país, pero también representar al Caribe. Estoy viniendo acá a Chile, que es un país que yo amo”, dijo al comienzo ante los medios presentes.

“Yo sé que mi nombre ha tenido mucha controversia acá, por un tuit, por una tontería. Pero la verdad estoy tan emocionado, porque Chile me ha recibido tan lindo siempre (...) La arena más grande que he llenado en mi carrera ha sido en este país”, añadió.

Frente a la consulta de ADN.cl, si se encontraba nervioso ante la posibilidad de abrir ante el monstruo, el humorista venezolano respondió: “No, estoy muy emocionado, estoy ansioso, como tenemos que estar”.

“Lo va a pasar bien todo el mundo. Nos vamos a reír, porque yo hablo de las cosas que nos pasan a los latinos. Como nos educaron, nuestras mamás, la chaqueta voladora, como nos decían con los ojos ‘calladito, calladito’ (...) Eso a todo el mundo le toca, le llega”, complementó.

Finalmente, George Harris expresó: “No me contamino ni leo cosas negativas, porque no es necesario. Es tanta la gente maravillosa que hay en este país, son tantas las bendiciones que he recibido”.

“Por uno, dos o tres comentarios, o de repente un programa amarillista que diga algo negativo, no vale la pena, este país es maravilloso”, cerró.