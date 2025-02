Los planes a futuro de Sammis Reyes tras dejar el fútbol americano: ya se dio un plazo para definir qué hará fuera del alto rendimiento

Este viernes, en ADN TOP KIA pudimos conversar con Sammis Reyes a semanas de haber anunciado su retiro del alto rendimiento, tras lo cual entró en una vorágine que lo tiene incluso como protagonista de la gala del Festival de Viña del Mar.

“Han sido semanas intensas, con miles de cosas por hacer. El 90% de mi tiempo lo vivo en Estados Unidos, entonces volver a Chile me llena de energía para hacer cosas y reconectar con mi tierra, que es lo que más amo”, dijo quien pasara por cuatro clubes de la NFL, ya proyectándose en suelo nacional.

“Voy a pasar más tiempo en Chile. Me compré una casa hace un año, no la he podido disfrutar mucho, pero ya quiero pasar más tiempo acá, recuperar el tiempo que perdí desde los 14 años cuando me fui a Estados Unidos. Estoy contento, disfrutando del amor que me da la gente”, recalcó, sopesando su decisión de haberse radicado en Estados Unidos desde los 14 años para ser deportista profesional.

“Fue súper difícil, mi historia no es de éxito. Eso uno lo define y sigo buscando mi éxito, pero siento que haber jugado fútbol americano es una de las experiencias más duras, pero más placenteras de mi vida, me enseñó sobre mí mismo y lo que quiero. Quiero dedicarme a mis proyectos, pero también entregar algo de vuelta al mundo (...) Hice todo lo que pude. Me puedo mirar al espejo cada noche y estar tranquilo. Me prometí llegar, lo di todo y estoy tranquilo, en paz conmigo mismo y con mi carrera, abriendo las oportunidades que ahora tengo en la vida”, recalcó.

Los planes de Sammis Reyes

Durante la charla con ADN TOP KIA, destacó el haber tenido la chance de haber protagonizado una sesión de fotos para la revista Galore, cuestión que le despertó el “bichito” de ser modelo.

“Es una de esas oportunidades que no tomaba como deportista y como ahora tengo un poquito más de interés, exploraría esa posibilidad, lo encuentro divertido”, comentó Sammis Reyes, poniéndose un plazo para zanjar su futuro a corto plazo.

“Hay hartas oportunidades, pero estoy dando un paso atrás, reconectándome. Desde que tengo memoria le dediqué la vida al deporte, buscando llegar lo más lejos posible, y no me he dado tiempo para mí. Me di tiempo hasta el 1 de julio para decidir qué voy a hacer a largo plazo, ya sea dedicarme a la actuación o al modelaje. Quiero tener esa compasión conmigo, para reflexionar, dedicarme a mi negocio, mi familia, y tomaré mi decisión para una carrera más definida”, comentó, sin descartar la chance de tomar rumbos en apoyo al deporte.

“Mi propósito es dar una mano de vuelta a deportistas que tal vez no tienen la cantidad de oportunidades que tuve en mi vida, pero sí el talento (...) El básquetbol es algo que quiero potenciar en Chile. Algo podemos hacer para cambiar la realidad, perfeccionar a nuestros atletas y que encuentren un camino un poquito más directo al éxito, como por ejemplo encontrar becas para el básquetbol norteamericano. Hay muchas formas en que podemos contribuir, también con el básquetbol local. Si lo hacemos, lo haré al 100%, quiero planificarlo y hacer un proyecto que sea a largo plazo, 10, 20, 30 años, que haga un cambio generacional”, cerró Sammis Reyes.