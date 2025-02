Sammis Reyes y su participación en la Gala del Festival de Viña del Mar: “Es representar algo más allá de la fama o cosas superficiales”

Este viernes por la noche, en el Sporting Club de Viña del Mar, se desarrollará la Gala del Festival de Viña del Mar, donde el deporte dirá presente entre los invitados.

Todo considerando que, en la lista se encuentra Sammis Reyes, que el mes pasado anunció su retiro del fútbol americano.

En diálogo con ADN TOP KIA, a horas de desfilar en la “Ciudad Jardín”, el también exbasquetbolista quiso darle sentido a su presencia en el evento.

“Es súper lindo. Es un honor. Son super selectos con la gente que eligen. Para quienes conocen mi historia, que sabe de dónde yo vengo, la historia de mi familia y todas las penas que tuve que pasar, creo que también los represento a ellos y ven su historia reflejada en mí. Es una responsabilidad personal no fallarle a esa gente que está mirando y acompañándome en este camino de crecimiento personal”, comentó, mirando a su historia humana.

“Es un orgullo ponerme mi traje y modelar por toda la gente de Maipú, por todos los deportistas que no han tenido esta oportunidad, representar algo más allá de la fama o cosas superficiales, sino algo sentimental, la historia de alguien que partió con muy poquito y que tiene algo más ahora”, comentó un emocionado Sammis Reyes, feliz con tener este tipo de oportunidades.

“Sé con cuán poco partí y lo de ahora es inspirar a gente a que se atrevan a vivir una vida excepcional. Cada cosa en que me he propuesto al menos he logrado un 30% o 40% de ese objetivo y con eso me doy por pagado”, concluyó en la charla con ADN TOP KIA.