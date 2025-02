Una insólita situación se vivió en el partido entre el Lecce y el Udinese por la fecha 26 de la Serie A, donde Alexis Sánchez fue titular y jugó hasta el minuto 65.

El elenco del chileno, que fue visitante en el encuentro, tuvo un penal a favor cuando el cronómetro marcaba la media hora de partido, instancia mediante la cual se podrían en ventaja, pero luego de una gran pelea entre compañeros.

Una vez señalada la pena máxima por el árbitro, quien tomó el balón fue Lorenzo Lucca, delantero y goleador del equipo, pese a que el encargado de los tiros, desde los 12 pasos, durante toda la temporada ha sido Florian Thauvin, quien además es quien porta la jineta de capitán.

Esta situación generó molestia en el francés, que no comprendía por qué Lucca no quería soltar la pelota. Luego, fueron todos los compañeros quienes se acercaron al delantero para pedirle que entregue el penal al francés, entre ellos Alexis Sánchez, pero no cedió.

Fue tal el conato que uno de sus compañeros, Jaka Bijol, hasta le gritó en la cara al delantero, que no cedió y hasta fue amonestado por toda la situación.

Finalmente, Lorenzo Lucca ejecutó y anotó el penal, pero nadie se acercó a celebrar con él. Fue tal la molestia que, 5 minutos después de lo sucedido, el entrenador Kosta Runjaic, decidió sustituirlo por desobedecer la designación en torno al lanzador. Insólito.