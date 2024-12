“Me retiro, pero no porque ya no hay chance o porque físicamente no me daba” / ALEX CASTILLO/ AGENCIA UNO

Miguel Pinto, quien completó dos temporadas en Coquimbo Unido, confirmó el fin de su carrera como futbolista profesional. El experimentado portero nacional se retira de la actividad a sus 41 años.

“El tema de mi retiro está casi totalmente decidido. Lo voy a dar conocer dentro de estos días, despidiéndome como corresponde... Estoy muy motivado con lo que pueda venir”, reconoció el arquero en diálogo con AS Chile.

“Fueron 22 años como profesional y sí, me voy feliz. No tuve ninguna lesión grave y lo disfruté mucho... No me quedó nada por entregar y terminé con un gran partido ante Universidad Católica, demostrando que podía seguir jugando uno o dos años”, aseguró el formado en la U. de Chile.

En esa línea, aclaró que su retiro no es “porque ya no hay chance o porque físicamente no me daba, entonces eso es bueno. Fue un buen momento para tomar una decisión de este de esta envergadura, así que me voy feliz”.

Respecto a su futuro, Miguel Pinto expresó su deseo de ser entrenador de fútbol. “Estoy viendo la posibilidad de integrarme a un cuerpo técnico, si todo sale bien. El fútbol ha sido muy amable conmigo y las personas que han estado alrededor mío, también. Ahora sería ideal y maravilloso retirarme e integrar un cuerpo técnico”, comentó.

“La adrenalina de dirigir en Primera División o la presión de que los resultados te condicionan, creo que eso lo que busco por el momento. Me tengo que rehabilitar después de mi retiro, pero todavía necesito esta adrenalina”,agregó el guardameta.

Durante su carrera, Pinto vistió los colores de la U, O’Higgins, Colo Colo, Unión Española y Coquimbo Unido en Chile. En el extranjero, pasó por Atlas, Correcaminos de la UAT y Cafetaleros de Tapachula de México. También defendió el arco de la selección chilena y fue al Mundial de Sudáfrica 2010 con La Roja de Marcelo Bielsa.