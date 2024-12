El nuevo goleador que fichó Huachipato reconoce que quería jugar en otro club chileno el 2025: “Nunca llegó la oferta”

Huachipato se reforzó con el delantero argentino Lionel Altamirano, quien fue el goleador de la Primera B este 2024: marcó 22 anotaciones en 29 partidos disputados con Deportes La Serena, equipo que salió campeón de la categoría y ascendió a la Primera División.

Tras ser anunciado como nuevo fichaje de los “acereros”, el artillero de 32 años conversó con DSports anoche y reconoció que quería seguir jugando en el cuadro serenense el 2025, sin embargo, aseguró que la dirigencia del club granate nunca le presentó una oferta.

“Mi intención siempre fue seguir en La Serena, yo me pego mucho a los lugares donde voy, me cuesta irme. Tenía toda la intención de seguir, esperé la oferta. Ellos me preguntaron cuánto quería ganar, cuáles eran mis pretenciones, y yo se las dije. Me dijeron que iban a hacer la oferta, que iban a hablar con mi representante, pero nunca llegó la oferta”, comentó el atacante trasandino.

“Cuando ya tenía algo avanzando con Huachipato, les dije que tenía esa propuesta y como yo soy de palabra, quería escucharlos a ellos (dirigentes de La Serena) porque después se podía hablar cualquier cosa. Y como no llegó la oferta de La Serena, acepté lo de Huachipato”, concluyó Lionel Altamirano.