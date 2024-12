Gerente de Ligas de la ANFP confirmó fechas para la vuelta del fútbol nacional, explicó la ley Almirón y definió la disputa de la Supercopa

Yamal Rajab, gerente de Ligas de la ANFP, confirmó durante este miércoles las fechas para lo que serán los campeonatos en el fútbol chileno, explicó la ley Almirón y aseguró que no se cierran a que la Supercopa puede ser partido único.

Al respecto, comenzó señalando que “el balance es positivo, fue un consejo extenso, pero estamos muy satisfechos”.

En esa línea y sobre los torneos, aclaró que “en el caso de Primera División, iniciará el fin de semana el 15 de febrero y la Primera B el 22 y 23 del mismo mes, entonces ya estamos trabajando con una mayor anticipación. Tendremos un 2025 bien complicado, pero estamos contentos por ese lado, ya que hubo una muy buena disposición por parte de los clubes”.

Respecto a la denuncia de la U contra Jorge Almirón y Colo Colo, explicó de qué trata la nueva ley. “Se aprobó la propuesta del directorio, en el sentido que los técnicos que estén suspendidos no podrán ingresar al estadio el día del partido. Además, ya no existe la prohibición de usar elementos tecnológicos en la banca, sí que tengan un uso técnico de comunicación para la integridad de los jugadores, etc (...) Es un cambio que es nuevo, ya que no tengo recuerdo que haya existido la prohibición de un técnico suspendido al recinto”.

Consultado sobre a la negativa de aumentar los suplentes de 7 a 9, indicó: “Los clubes tendrán sus razones para rechazarla con amplia mayoría”.

Sobre el minutaje sub-21, el directivo lanzó: “En el caso de este directorio nosotros propusimos sub-20 en ambas divisiones y finalmente se mantuvo el sub-21 con el año 2024, y con el mismo minutaje que se dio este año”.

Uno de los temas relevantes de la jornada fue la definición de la Supercopa entre Colo Colo y la U, en ese sentido Rajab manifestó: “La Supercopa está en análisis, se verán distintos escenarios para ver si los partidos son de ida y vuelta. Estamos conversando también con los clubes y no nos cerramos tampoco a que sea a partido único”.

El directivo también tuvo palabras sobre los cambios en la Copa Chile, indicando que cambiará de formato: “Ahora va a haber más partidos, ya que será con fase de grupos, aunque aún falta por confirmarlo”.

Finalmente, aseguró que los descensos se mantienen tal cual están ahora y la Liguilla por el Ascenso en la Primera B cumplirá con el mismo formato actual.