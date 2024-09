Entregan Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda a músico André Rieu: “me siento muy orgulloso”

Este lunes, el Presidente Gabriel Boric y la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, hicieron la entrega del Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda al director de orquesta y violinista neerlandés André Rieu por su contribución a la difusión de la música clásica en Chile y el mundo.

“Estoy enterado que Plácido Domingo y Ennio Morriconne también la habían recibido, así que me siento muy orgulloso. Me gusta mucho, y no lo digo solo por qué estoy aquí. Chile realmente es increíble, la gente es muy amable. Viajo por el mundo para tener esta interacción con el público”, dijo tras recibir la distinción.

La ministra Arredondo explicó que “este es el máximo reconocimiento que otorga el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a personas que han hecho un aporte cultural y artístico a Chile. Es un merecido premio a quien ha contribuido a que diferentes culturas del mundo se conecten”.

Por otro lado, tras recibir una medalla de plata y un diploma, el músico y las autoridades se dirigieron a la Plaza de la Constitución para recibir un homenaje musical y ciudadano a cargo de Carabineros de Chile.

Finalmente, con esta entrega, son más de 70 los galardonados con la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda desde que se creó en 2004. Los últimos en recibirlo fueron La Sonora de Tommy Rey y la científica Jane Goodall.

