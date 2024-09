Sin lugar a dudas, uno de los principales protagonistas del Festival de Venecia fue Kevin Costner, actor nacido en territorio estadounidense que ahora volvió a la silla de dirección después de 20 años.

¿El proyecto? Quizás el más ambicioso desde que se inició su carrera tras las cámaras: la segunda parte de su saga Horizon, filme en clave de wéstern que es parte de un metraje total de 12 horas y que debería llegar a los cines próximamente.

Precisamente de eso habló el mismo con el medio El Mundo. “Casi nadie creía en este proyecto, ni siquiera otros directores, así que tuve que rodarlo por mi cuenta”, detalló sobre una ficción colosal que venía arrastrando hace 30 años, perseguido por la idea de contar la historia del Oeste americano.

“En 2003 quise empezar a rodar, pero los estudios no aceptaron producirla, porque habría costado cinco millones de dólares más de lo que querían financiar. Soy testarudo, así que no cedí”, explicó al portal de noticias.

Claro que el punto más definitorio de todo llegó cuando Costner tuvo que invertir millones de dólares desde su propio bolsillo, con 69 años a cuestas, en edad de jubilación.

Ahí detalló que fueron sus hijos quienes le permitieron correr dicho riesgo. “Cuando les dije a mis hijos que arriesgaba una parte de su herencia, me dijeron: ‘Papá no te preocupes por nosotros, nos cuidaremos solos. Queremos que seas feliz”, reveló sobre el momento.

“Para mí es importante que mis hijos vean cómo me comporto. Saben que me encanta mi trabajo, espero que trabajen con la misma pasión que ven en mí”, profundizó, dando de paso su dogma: no quiere que sus ganancias económicas controles las decisiones de su vida.