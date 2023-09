Extraña forma de vida: cómo es el wéstern queer que reúne a Pedro Pascal, Ethan Hawke y Almodóvar 

La nueva aventura de Pedro Pascal en la pantalla grande, Extraña forma de vida, tiene ciertas peculiaridades. No se trata de un largometraje, es un proyecto dirigido por el español Pedro Almodóvar pero está hablado en inglés y relata, a su manera, un colorido amor de vaqueros que cabalgan bajo el calor abrasador de los parajes de Almería.

Precisamente el dúo interpretativo está conformado por el chileno -que hizo un espacio entre ficciones como The Mandalorian y The last of Us– y Ethan Hawke, el veterano actor estadounidense de Día de entrenamiento. Un estrecho y erótico vínculo que ya está disponible en las salas de cine.

En simple, la acotada historia sigue a Silva (Pascal) un pistolero que se vuelve a reunir con Jake (Hawke), el sheriff con el que en algún instante de la vida compartió un romance. Todo cuando se emprende una cacería contra el hijo del primero, a quien se le acusa de un asesinato, y en la mente de los examantes se rememora un tumultuoso capítulo en México.

“Quería dos actores de esa edad, pero muy diferentes, incluso de diferentes culturas, de diferentes orígenes y físicamente diferentes. Fue una química que apareció de inmediato“, dijo el realizador sobre el casting en una entrevista con Deadline.

El guiño a un género mítico

La sinopsis se desplegó por primera vez en el Festival de Cannes en mayo. Claro que también es una propuesta de Pedro Almodóvar a un género clásico, asociado comúnmente a la masculinidad, del que siempre fue fanático. Ahí donde encontraron cabida nombres como Henry Fonda, John Wayne y Clint Eastwood. Incluso luce como un guiño directo al spaghetti western: aquel episodio hilado entre el fulgor creativo de emblemas europeos como Leone y Corbucci.

Ahora bien, Extraña forma de vida supone una aventura vertiginosa y exprés. Incluso contando los créditos, el metraje gestado bajo la óptica del ganador del Premio Oscar, solo alcanza los 31 minutos. Un nuevo pasaje que por momentos se puede entender como el finiquito de una deuda pendiente que se arrastraba por veinte años.

El historial vaquero de Pedro Almodóvar

Para su director Pedro Almodóvar hay más significados. Si previamente se había limitado a grabar producciones en español, con La voz humana (2020) y lo nuevo está explorando otra vertiente. “He practicado a través de estos dos cortometrajes para filmar en inglés, y siento que estoy preparado para hacerlo ahora”, expuso a The Hollywood Reporter. “Recuperé una especie de ilusión, la sensación de ser un cineasta primerizo”, postuló.

Hace cerca de dos décadas las dudas relativas al idioma lo frenaron de otra propuesta de grandes proporciones: dirigir Secreto en la montaña, aquel aclamado drama de dos vaqueros que cuidando ovejas, en medio de la salvaje naturaleza estadounidense, entablan una relación intensa. Una trama que el español amaba y que fue la primera ocasión en la que se planteó armar algo en una lengua ajena. Naturalmente no prosperó.

El nuevo pasaje gestado en la mente detrás de Dolor y Gloria, incluso se podrá ver en el streaming. Tras su paso por las salas del país, el cortometraje se sumará de forma exclusiva al catálogo de MUBI el 14 de noviembre. Quizás todo funciona como piedra angular para una premisa que su creador dejó entrever a THR. “Aún se podrían hacer muchos wésterns queer”.