Pellegrini alienta a Claudio Bravo para que sea DT y explica por qué no lo sumó a su cuerpo técnico en Real Betis

Manuel Pellegrini, DT del Real Betis, habló este miércoles en conferencia de prensa y le dedicó palabras a su ex dirigido, Claudio Bravo, quien hace poco anunció su retiro del fútbol profesional.

“Hablé con Claudio los últimos días antes de que se fuera del club. Es un jugador con una trayectoria brillante en clubes muy importantes y si decidió retirarse fue porque lo conversó con su familia y con gente de su alrededor. Ha sido la mejor decisión, yo lo apoyo plenamente”, señaló el “Ingeniero”, quien dirigió al portero chileno durante cuatro temporadas.

Además, el estratega nacional remarcó que Bravo “se retira como jugador de fútbol profesional, pero yo creo que es una persona que vamos a seguir viendo en el fútbol, ya sea como técnico de algún equipo, porque su trayectoria lo avala y su interés por la actividad también”.

Sin embargo, el entrenador de los “béticos” descartó sumarlo a su actual staff técnico. “Claudio no está considerado en el cuerpo técnico para esta temporada porque él no ha realizado los cursos, recién ahora los va a empezar a hacer. Además, él no ha manifestado una intención de estar por acá. No sabemos hacia dónde apunta su futuro”, indicó.

Por último, Manuel Pellegrini le deseó éxito a Claudio Bravo. “Apoyarlo en la decisión que tomó, sabiendo que es lo mejor para él y ojalá tenga un gran futuro”, concluyó.

El próximo partido del Real Betis será contra el Kryvbas de Ucrania, este jueves 29 de agosto, por los playoffs para clasificar a la UEFA Conference League.