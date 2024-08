“Un placer...”: el mensaje del Real Betis para Claudio Bravo por su retiro del fútbol profesional

🇨🇱🏆🧤



Your legacy remains 𝒖𝒏𝒇𝒐𝒓𝒈𝒆𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆!



Thank you @C1audioBravo 💚🇨🇱 pic.twitter.com/swiaj1eHSF