Claudio Bravo responde a la despedida que le brindó Arturo Vidal: “Lo pasaba a buscar a su casa a entrenar, es gente por la que tengo mucho respeto”

Santiago

Durante el diálogo con Los Tenores, Claudio Bravo repasó algunos de los nombres propios que han marcado su carrera, como el hecho de haber compartido en el Real Betis con Manuel Pellegrini.

“Con Manuel conversábamos un poco de todo. Es un orgullo haber trabajado con él, saber el éxito que tuvo en los clubes que tuvo, fue un privilegio estar con él. Uno quisiera que todo lo que hizo se traspase acá. Si fuera presidente de la Federación, le daría las llaves y los recursos para el proyecto que quisiera, pero no pensamos asi (...) Eso ya serían palabras mayores para mí. Mi vida está totalmente ligada a la calma, disfrutar de otras cosas y enseñar”, aseguró el “Capitán América”, que se enteró al aire del mensaje de Arturo Vidal.

“Precioso lo que dice. A veces la gente ve la etapa profesional, pero a él lo conozco de pequeño. Lo pasaba a buscar a su casa a entrenar. Al margen de las cosas que pueda decir uno u otro, el cariño, el respeto y la admiración está. Es gente por la que tengo mucho respeto, Vidal ganó prácticamente todo. Tenemos muy pocos casos de gente exitosa. Acá le quieren agredir del equipo rival. Tengo la tranquilidad de poder ir a ver a cualquier equipo en Chile y he recibido respeto, me gustaría que más compañeros vivieran lo mismo, que no los insulten. A veces desconocemos el gran esfuerzo que han hecho”, valoró Claudio Bravo, que también aprovechó su rol como líder para lamentar la ausencia en La Roja de su colega, Christiane Endler.

“Le escribí la última vez a ella que no podía estar fuera, sabiendo lo que ha hecho en Europa. No podemos permitirnos que ella no esté. Ya no jugando te aporta. Son casos de deportistas que nosotros como país no podemos darnos el lujo de tenerlos fuera, ella tiene que estar siempre. No hay más referencias que ella”, enfatizó.

¿Claudio Bravo hará partido de despedida?

En la charla con Los Tenores, descartó dicha opción. “No soy mucho de homenaje. Tengo que intentar dejar algo. Lo fácil sería hacer un partido, pero tengo que dejar algo. Los deportistas exitosos se han ido para la casa sin dejar nada, creo que yo puedo dejar un complejo, hacer clínicas deportivas, algo que en el tiempo ayude”, enfatizó, valorando el aporte que recibió de muchas personas a lo largo de su carrera y reparó en el rol decisivo de su formador, Julio Rodríguez.

“Fue un visionario. Siempre nos decía al grupo. Él nos entrenaba para jugar en Europa, nos decía que estaba creando el arquero moderno, dar líneas de pase, jugar bien el balón con los pies. A los 12 años decíamos “este tipo está loco”. Hacía evaluaciones en comunicación, personalidad, si arriesgabas, lo que menos evaluaba eran las atajadas”, enfatizó el ya exportero.