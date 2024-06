“Necesita salir”: el panorama de un chileno en Europa que busca club para la próxima temporada

Tras el término de la temporada 2023/24 en Europa, el volante chileno Luis Rojas nuevamente tendrá que buscar club luego de pasar este primer semestre en el Pro Vercelli, elenco de la tercera división de Italia.

El ex Universidad de Chile estuvo cedido en este equipo de la Serie C y ahora debe volver al Crotone, el dueño de su pase y donde le queda un año de contrato. Sin embargo, todo indica que saldrá a préstamo otra vez.

“Ahí (en Crotone) no le ha ido bien y necesita salir de ese entorno. Luis sabe que ha sido por cosas puntuales y que ha perdido oportunidades por distintos motivos. Algunas veces no ha dependido de él, pero así es el futbol”, señalaron desde el entorno del jugador de 22 años, en diálogo con AS Chile.

De acuerdo al medio citado, la agencia que representa a Luis Rojas ya le está buscando un club en la segunda y tercera división del fútbol italiano.