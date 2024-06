Marcelo Bielsa no se guardó nada y lanzó críticas contra la selección de México y su DT tras golear con Uruguay

Con Marcelo Bielsa en la banca, Uruguay goleó con facilidad a México por 4-0 en un amistoso disputado anoche en Estados Unidos, en el marco de la preparación de ambas selecciones para disputar la Copa América 2024.

Tras el encuentro, el entrenador de los uruguayos no se guardó nada en conferencia de prensa y criticó abiertamente a la selección rival y a su DT, Jaime Lozano.

¿La razón? El técnico mexicano no salió a jugar con el equipo titular y esto no le gustó a Bielsa, pues consideró que su colega no se tomó con seriedad el partido.

“Hoy había muchos jugadores importantes fuera del equipo, demasiados. No soy quién, pero los destacados en el campo, añadidos a los que no estaban, México será muy diferente a lo que vimos hoy. Un equipo que está preparándose debería haber tomado el partido de hoy con su máximo poderío sabiendo que aún tiene otro amistoso que jugar con Brasil”, señaló el rosarino.

“Aparte, cuando un equipo se está preparando, es mejor que sucedan al comienzo las cuestiones no deseadas. Los errores y los resultados adversos bien manejados son trampolines para acercarse a una versión verdadera”, agregó el ex DT de Chile.

En la Copa América 2924, México integra el Grupo B junto a Ecuador, Venezuela y Jamaica, mientras que Uruguay se encuentra en el Grupo C con Estados Unidos, Panamá y Bolivia.