Coquimbo Unido desmiente el fichaje de Luciano Cabral en Everton y advierte: “No vamos a aceptar una oferta de un club chileno”

Luciano Cabral ha sido uno de los protagonistas del mercado de pases en el fútbol chileno. En las últimas horas, el mediocampista de Coquimbo Unido fue vinculado con Everton de Viña del Mar, club que se habría adelantado a Colo Colo por su fichaje.

No obstante, desde los “Piratas” se pronunciaron sobre estos rumores y desmintieron tajantemente su posible partida a los “Ruleteros”. En diálogo con ADN Deportes, el gerente deportivo de Coquimbo, Pablo Ramírez, señaló que: “Eso es total y absolutamente falso. Coquimbo Unido no ha recibido ninguna oferta, ni de manera formal o informal, de nadie hasta la fecha”.

“El contrato de Cabral tiene efectivamente una cláusula de salida, pero dice expresamente que Coquimbo Unido debe recibir una oferta formal de algún club, que sea por un determinado monto y cumpla ciertos requisitos”, añadió.

En esa línea, el dirigente apuntó: “Tuve una reunión por zoom con el representante del jugador y nos pusimos de acuerdo el domingo de la semana pasada, de ponernos un plazo para recibir una oferta y que no vamos a aceptar una oferta que sea de un club chileno para que Luciano juegue el segundo semestre, porque evidentemente daña los intereses generales de Coquimbo”.

Y agregó: “Primero nosotros queremos que Luciano se quede. Si no existiera esta cláusula, nosotros no estaríamos dispuestos de que Luciano se vaya faltando un semestre para el final del Campeonato”.

“Lo segundo es que si se ejecuta la cláusula de salida, nosotros no la vamos a aceptar si es a un club chileno, a excepción de que la oferta sea de tal magnitud que sea imposible rechazarla. Claramente, el mercado chileno no está en condiciones de hacer una oferta de esas características”, complementó.

Por último, el gerente deportivo de Coquimbo Unido reveló los dialogos que ha tenido con Luciano Cabral sobre su futuro. “En las conversaciones que he tenido con él (Cabral), nos ha manifestado su intención de salir fuera de Chile. Tanto es así que yo tengo un acuerdo con su representante. Él no nos va a traer una oferta de un club chileno, porque no la vamos a aceptar”, sentenció.