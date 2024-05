¡Ya es oficial! Confirman el próximo juego exclusivo de PlayStation que llegará a PC

El mundo gamer ya lleva un buen tiempo disfrutando de la estrategia de PlayStation en la que lleva algunos de sus videojuegos exclusivos a PC, ampliando el número de jugadores y permitiendo que más gente conozca sus trabajos.

Al día de hoy son varios los títulos que han dado ese paso con su respectiva adaptación para el nuevo formato, tal como Horizon Forbidden West, The Last of Us Parte I, Marvel’s Spider-Man y Uncharted: Legacy of Thieves Collection, entre otros.

Pero durante las últimas horas se confirmó la próxima entrega en sumarse a la lista, tras varias especulaciones y rumores se anunció que el elegido es God of War: Ragnarok, lanzado originalmente en 2022.

El port del juego desarrollado por SIE Santa Monica Studio está a cargo de Jetpack Interactive y se dio a conocer que incluirá algunas funciones adaptas de manera especial para la nueva plataforma.

Uno de los puntos más llamativos de esto es la adaptación de la tasa de fotogramas (frame rate). Y es que ahora los FPS estarán desbloqueados para ofrecer una mejor experiencia conforme a lo que nos permitan nuestros computadores.

Bajo la misma línea, en cuanto a las especificaciones técnias, se confirmó que llegará con soporte UltraWide y compatibilidad con Nvidia DLSS 3.7/AMD FSR 3.1/Intel XESS 1.3.

Por otra parte, una de las noticias que más llama la atención está ligada a la historia y la campaña del juego como tal, ya que desde la compañía aseguraron que esta versión de GoW: Ragnarok llegará con el DLC Valhalla ya incorporado.

Una pequeña condición

Si bien toda esta noticia y la forma en la que el videojuego llegará a PC, desde PlayStation proponen una condición para que los nuevos usuarios puedan disfrutar la última historia de Kraots y Atreus.

En rigor, para acceder al título se deberá vincular una cuenta de PlayStation Network a Steam, algo que la comunidad ha dejado bastante claro que no es muy agradable y termina siendo tedioso.

Esto llega a contradecir las expectativas de los usuarios que esperaban no hacer los nexos para vivir una experiencia individual como God of War: Ragnarok, a diferencia de otras entregas que tienen una modalidad en línea.

Y si bien esto no se reveló en el tráiler de anuncio para el port, se confirmó a través de la página oficial del videojuego en Steam.

La fecha de lanzamiento para PC está agendada para el próximo 19 de septiembre de este 2024.