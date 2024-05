Days of Play: celebra junto a PlayStation con regalos y descuentos en juegos aclamados por la crítica

Desde Sony Interactive Entertainment (SIE) ya tienen todo listo para celebrar Days of Play, el esperado evento anual de PlayStation que para este 2024 llega cargado de sorpresas.

A partir del miércoles, 29 de mayo, y hasta el 12 de junio, el mundo gamer podrá acceder a ofertas y descuentos exclusivos de PS, incluso con la posibilidad de recibir regalos.

Esta serie de beneficios y actividades le permitirá a los jugadores aprovechar instancias únicas e irrepetibles. Dentro de esto se incluyen videojuegos, desafíos con recompensas digitales, y torneos en la plataforma PlayStation Tournaments con más premios.

Juegos de primer nivel más cerca de ti

WWE 2K24 abrirá los fuegos del evento el 29 de mayo e ingresará al catálogo de prueba de juegos para aquellos que tengan PS Plus Deluxe. Además, ese mismo día, Dredge, pasará a engrosar el listado de títulos disponibles para PS Plus Extra y Deluxe.

Los otros juegos que llegarán al servicio en la modalidad Extra y Deluxe serán Lego Marvel Super Heroes 2 el 31 de mayo, Cricket 24 el 5 de junio y GTA San Andreas el 7 de junio.

Por otro lado, Days of Play aumenta la adrenalina el 4 de junio con la llegada de los juegos de junio que estarán disponibles en todos los planes de PlayStation Plus.

Para los amantes de los clásicos también hay buenas noticias, ya que se suman a la celebración Tomb Raider Legend, Star Wars: The Clone Wars y Sly Cooper & The Thievius Raccoonus.

Los fanáticos de Roblox recibirán, sin costo, un pack exclusivo que se activará en Days of Play, esto te permitirá personalizar tu personaje con Felix Freezebeard the Yeti. Por otro lado, si estás suscrito a PlayStation Plus, podrás adquirir un conjunto gratuito de nuevos avatares especiales del periodo de celebración.

También hay para PS VR2 :

El accesorio de realidad virtual más avanzado del mercado dice presente, ya que PS VR2 tendrá varios títulos disponibles de forma gratuita en PS Plus Deluxe; Ghostbusters Rise of the Ghost Lord, Walkabout Mini Golf, Synth Riders, Before Your Eyes y The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 1 & 2.

Suscripciones

Si aún no tienes tu plan de PlayStation Plus, entre el 29 de mayo y el 9 de junio, podrás adquirir este servicio de suscripción con un 30% de descuento. Por otro lado, si quieres subir de PS Plus Essential a PS Plus Extra hazlo con un 25% de rebaja en el precio.

Ahora, si planeas aprovechar al máximo esta oferta, pásate a PS Plus Deluxe con un 30% de descuento en el upgrade de tu plan. Recuerda que todos estos beneficios aplican para la suscripción del plan anual.

Descuentos en la PS Store

Toda la celebración de Days of Play llegará acompañada de múltiples descuentos para quienes quieran sumarse a PS Plus o regresar al servicio. A la vez, se podrán adquirir muchos de los juegos más importantes para PS5 como God of War: Ragnarök, Helldivers, o Marvel’s Spider-Man 2, entre otros.

También se podrán adquirir Final Fantasy VII: Rebirth, La Ascensión del Ronin, o Tekken 8 Deluxe Edition. No dejes de pasar por la PS Store para conocer las últimas novedades.

Torneos de EA Sports FC 24

El exitoso videojuego de fútbol nos ofrece una instancia especial en la que podremos participar por algunos premios. Del 1 al 9 de junio podrás participar en competencias de EA Sports FC 24 a través de PlayStation Tournaments accediendo directamente desde tu PS5.

El primer clasificado del torneo se llevará de premio un año de suscripción a PlayStation Plus y todos los que compitan recibirán un PS Stars Limited FC 24 Digital Collectible y un PlayStation FC 24 In-game Kit.

Más desafíos en PS Stars :

Desde el 4 de junio al 1 de julio podrás acceder a decenas de coleccionables habilitados en el sistema de fidelización de PlayStation Stars en diversas campañas como: juegos de catálogo, Desafíos de Trofeos para GTA San Andreas y Desafío de Trofeos de Dredge.

Para conocer más detalles sobre la celebración de los Days of Play de PlayStation puedes ingresar AQUÍ.