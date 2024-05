Santiago

Luego de confirmar su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, junto a Thomas Briceño, la judoca Mary Dee Vargas conversó con ADN TOP KIA, instancia en que destacó el haber obtenido su cupo a la “cita de los anillos” por ranking.

“Es un hito para celebrar. Era un sueño desde Tokio. Pude clasificar de forma directa y eso demuestra el nivel de trabajo que hay detrás, no cualquiera lo logra. Es un orgullo representar a mi país en estas condiciones, con muchas más chances y opciones de hacer una buena performance en estas olimpiadas”, aseguró quien llegó a los octavos de final en Tokio 2020, experiencia a partir de la cual desarrolló de otra manera el proceso rumbo a la “Ciudad Luz”.

“Tokio fueron unos Juegos Olímpicos muy particulares, por hacerse en pandemia y en esa época no tenía el objetivo 100% claro de clasificar. Ahora es un escenario muy diferente, llevo tres años preparándome en el extranjero, con una dinámica que me ha llevado a esta posición”, dijo Mary Dee Vargas, confiada en tener un mejor desempeño en París 2024.

“Me siento en mi mejor momento deportivo. Nunca he estado mejor, me siento muy bien, tengo muy buenas sensaciones, he tenido eventos que me han permitido corroborar que tengo el nivel de estar entre las mejores del mundo. Espero dar lo mejor y demostrar que unos Juegos Olímpicos son el evento deportivo más grande que existe, pero al mismo tiempo son un torneo más y cuando estoy en esa dinámica soy de las top. Estoy con todas las ganas”, recalcó la judoca nacional, que apuntó sus próximos pasos de cara a los Juegos Olímpicos.

“La preparación está. El domingo me devuelvo a Valencia, donde estoy viviendo y entrenando desde hace bastante tiempo, para preparar el último proceso. Voy a hacer un par de viajes a Croacia y Alicante para ir a ciertas concentraciones internacionales, con gente que tambien irá a los Juegos Olímpicos, y estudiar a mis rivales”, concluyó Mary Dee Vargas en ADN TOP KIA.