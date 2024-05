Santiago

Vicente Almonacid recibió esta semana el Premio Nacional del Deporte 2023, condecoración estatal que lo destaca como el deportista con mejor rendimiento de la temporada pasada y que valoró en diálogo con ADN TOP KIA.

“Lo recibí con mucha alegría, felicidad. Solo sentimientos positivos por este reconocimiento a mi carrera. Estoy haciendo las cosas bien, voy por buen camino junto con mi equipo. Me ha tocado una carrera llena de muchos obstáculos y desafíos, tuve la resiliencia de haber vuelto al camino y querer siempre más. Eso es una de las razones por las que se me entregó y me llena de motivación para todos lo que se viene. Quiero seguir logrando cosas y cumpliendo sueños”, dijo el paranadador nacional, valorando el respaldo que ha recibido a lo largo de su carrera.

“Esto lo hice acompañado de mucha gente, mi equipo, mi familia, amigos, todas las personas que hinchan por mí y me regalan un mensajito en redes sociales. Se lo dedico a todos, no es algo solo mío”, recalcó Vicente Almonacid, que se encuentra en Alemania para competir desde este jueves en el Open de Berlín.

“Es el último torneo que vamos a tener para aprontarnos a los Juegos Paralímpicos. Ha sido una temporada llena de cosas lindas, con una preparación ardua y motivante. Hicimos una pretemporada entre Uruguay y Brasil, además de Tenerife, donde pudimos sacar rendimiento con la última tecnología de la natación para enfrentar este torneo en Berlín con muchas más herramientas”, recalcó el medallista mundial y parapanamericano, apuntando ya a los Juegos Paralímpicos.

“Buscamos la excelencia y llevarme a mí al mejor resultado posible. He extremado recursos en cada área para lograr resultados. Buscamos tener la mejor performance, apuntando a alguna medalla, pero lo que nos más obsesiona es tener la mejor versión el día D”, recalcó Vicente Almonacid en el cierre del diálogo con ADN TOP KIA.