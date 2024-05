Hombre frustra “turbazo” en su domicilio con particular amenaza a delincuentes: “Le ofrecí balazos, cosa que era falsa, porque no tengo pistola”

Durante la madrugada de este miércoles, un intento de robo, tipo “turbazo”, fue frustrado por el dueño de una vivienda en la comuna de Macul. Ocho sujetos intentaron ingresar a la casa ubicada en la calle Las Tórtolas alrededor de las 2:00 de la madrugada, pero fueron ahuyentados cuando el propietario los amenazó con un arma de fuego ficticia.

En concreto, el grupo de delincuentes llegó en dos vehículos y comenzaron a forzar la puerta de entrada principal. Tras abrir la reja, los sujetos intentaron ingresar violentamente pateando la puerta principal del domicilio. Sin embargo, al escuchar los gritos, el dueño de casa comenzó a amenazarlos con que iba a disparar, por lo que los ladrones huyeron y se dieron a la fuga en los mismos automóviles en los que llegaron.

“Sentí una serie de ruidos, me levanté y vi que había ocho personajes aquí pateando la puerta. Me percaté del tema y me puse a gritar, a ofrecerles balazos, cosa que era falsa, porque no tengo pistola, pero, aparentemente, se asustaron y se arrancaron”, señaló el dueño de la casa afectada.

El dueño de casa resultó ileso y los delincuentes no lograron entrar a la vivienda. “Ahora estoy en shock e impactado. El único momento en que interactuamos fue cuando los amenacé, pero uno de ellos me apuntó y ahí ya me escondí”, confesó.

“Entre comillas, los garabatos se me dispararon. Eran para que se retiraran y se ofendieran”, finalizó.