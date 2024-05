“Uno agradece que haya otra persona...”: Felipe Ríos confiesa que se abrió al amor tras quiebre de su relación de 23 años

El actor Felipe Ríos se abrió sobre su vida personal en una conversación con Fran Sfeir para el programa Sin Culpa de TV+, donde compartió detalles sobre su reciente separación y el proceso de rehacer su vida amorosa.

Durante la entrevista, el exMasterchef Celebrity reveló que estaba atravesando un periodo de reconstrucción personal después de una ruptura significativa. “Me separé después de 23 años de pareja. Entonces fue muy fuerte para mí. Tengo una casita en la playa y me fui a vivir allá, para vivir el duelo solo”, confesó.

Sin embargo, decidió regresar a su vida anterior y retomar sus actividades habituales. El actor explicó que, en su cumpleaños en marzo, experimentó un cambio significativo. “Me pegué una ‘vuelta de tuerca’. Me vi las cartas y me hice una sanación energética. Un baño de café que me dijeron que era cortar las energías”, compartió.

Este proceso, según él, le ayudó de manera considerable. “Empecé a conectar con el mundo, empecé a quererme yo un poco, y empecé a aceptar que podría querer a otra persona”.

Conoció a alguien que hoy lo acompaña

Más adelante, el actor también habló sobre el presente de su situación sentimental. “Lo bueno de ahora es que estoy creyendo de nuevo en el amor, que puedo ser un ser querido. Estoy muy contento por eso porque tengo una persona que me quiere”, expresó con alegría.

Al ser cuestionado sobre si fue él quien se abrió al amor o si simplemente llegó a su vida, Felipe Ríos admitió que no sabía cómo responder. “No sabría contestar tu pregunta, no tengo idea”, dijo con sinceridad.

Profundizando en su nueva relación, el actor detalló cómo esta persona especial ha sido fundamental en su proceso de recuperación emocional. “En algún minuto conocí a una persona que me empezó a querer, a cobijar, a soportar, a hacer cariño”, explicó.

“Yo necesitaba mucho respaldo, porque estaba muy dolido, muy quebrado, muy frágil. Eso me empezó a dar un poquito más de seguridad, ya que te da una base”, añadió.

Finalmente, Felipe Ríos señaló que “uno agradece que haya otra persona a esta edad, porque somos cincuentones ya”. Y luego, agregó: “Uno agradece que te vuelva a tocar la puerta el amor, aunque suene un poco cliché”, concluyó.