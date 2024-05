En un reciente episodio del programa Sin Editar, Pamela Díaz desclasificó una situación dejó a muchos sorprendidos, incluyendo a su invitada principal, Javiera Contador. Durante la conversación, La Fiera recordó un incidente en la avant premiere de la película Desconectados, estrenada en 2022, y en la que Jorge Zabaleta es parte de su elenco.

Pamela Díaz, conocida por su franqueza, no dudó en narrar lo ocurrido esa noche. Comenzó diciendo: “Quiero decirte una cosa... estoy demasiado bocona”. Acto seguido, añadió detalles sobre el incidente: “Los actores igual son medios envidiosos, había actores que estaban en mi misma mesa larga, tú los conoces muy bien, y algunos de ellos no estaban en tu película, entonces pelaron a algunos que estaban ahí”.

Son amigos, pero aun así lo pelaron

Según su relato, los comentarios negativos surgieron de algunos colegas que no formaban parte del elenco de Desconectados. “Estos hueones son amigos, se llevan todos muy bien (...) Se pelaron como ‘no, este hueón no puede estar ahí, ¿si o no que yo lo hago mejor? ¿Cómo va a estar él?’. Estaban pelando a Zabaleta ese día”, comentó.

La anécdota no terminó allí, ya que aunque Pamela Díaz no reveló los nombres de los implicados, Javiera Contador parecía tener una idea clara de quiénes eran los críticos. “Sé perfectamente quiénes son. Sé quiénes estaban, sé quiénes estaban cerca tuyo, lo sé. Además, me lo dices, y yo escucho esa voz y sé quién es”, afirmó.

Pamela Díaz concluyó la historia señalando que, a pesar de los comentarios negativos, los mismos actores que criticaban se reían posteriormente de la situación. “Es divertido porque después se cagaron de la risa de eso mismo. Lo agarraban para el hueveo con eso mismo, ‘porque vos no estás ahí, porque a vos no te llamaron’”, cerró.