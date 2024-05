“Fue muy fuerte para mí”: Felipe Ríos se separa tras 23 años de relación

En el capítulo del programa de TV+, Sin Culpa, que se emitió este sábado, el actor Felipe Ríos se abrió sobre su vida personal, revelando el fin de su relación de 23 años. Durante su charla con la conductora Fran Sfeir, el actor compartió detalles sobre cómo está “rehaciendo su vida” tras este significativo quiebre amoroso.

Al hablar sobre su vida íntima, Felipe Ríos confesó: “De buenas a primeras soy súper tímido, tengo que tener mucha confianza... Soy un gallo que vive solo, que está pegado entre el computador, la lectura y el Instagram últimamente, rehaciendo la vida”.

La conductora, intrigada, le preguntó “¿Cómo así rehaciendo la vida?”. A lo que el actor respondió: “Porque me alejé un rato, me bajé una vola, me fui un año a vivir a la playa solo, y volví ahora para retomar la vida”.

Más adelante, Felipe Ríos desclasificó un episodio importante de su vida amorosa. “Me separé después de 23 años de pareja. Entonces fue muy fuerte para mí. Tengo una casita en la playa y me fui a vivir allá, para vivir el duelo solo”, afirmó.

Esta etapa en la playa, según explicó, fue crucial para conectarse consigo mismo y empezar un proceso de autodescubrimiento. “Para quererme un poquito más, respetarte un poquito más para salir adelante. Estoy en esa, es un proceso que no ha sido fácil, pero ahí vamos”, detalló.

Volvió a la actuación y no se cierra a un nuevo amor

Tras ello, una vuelta de tuerca significativa, el actor contó cómo decidió regresar a su vida anterior. “Por eso volví, porque tengo que retomar la vida que tenía. Que era de amigos, de gente, de actuar. De proyectos, de teatro, de música, de salidas de cine”, expresó.

Asimismo, el ex MasterChef Celebrity compartió una experiencia espiritual que marcó su retorno. “Para mi cumpleaños en marzo, me pegué una ‘vuelta de tuerca’. Me vi las cartas y me hice una sanación energética. Un baño de café que me dijeron que era cortar las energías. Empecé a creer un poquito más en estas cosas que me pudieran servir”, sostuvo.

Finalmente, Felipe Ríos dio por cerrado el tema con una reflexión positiva sobre su proceso. “Empecé a conectar con el mundo, empecé a quererme yo un poco, y empecé a aceptar que podría querer a otra persona”, concluyó.