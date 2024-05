Hermanos Ilabaca sobre su show de lanzamiento en Teatro Oriente: “Tratamos de hacer un repaso por estéticas que autorizan que hagamos música”

En el Ciudadano ADN siempre tenemos para las novedades de la música nacional. Por eso, tuvimos la oportunidad de conversar con los Hermanos Ilabaca, Pablo y Felipe, a raíz del concierto de lanzamiento de su primer disco como dúo (HI) este 31 de mayo en el Teatro Oriente.

“El 31 de mayo, el próximo viernes, es el lanzamiento de nuestro disco HI, la guagüita que tenemos con Felipe y que salió el 1 de diciembre del 2023. Estamos ansiosos, expectantes y contentos”, comentó Pablo Ilabaca al inicio de la conversación.

¿Cómo es el show en vivo de los Hermanos Ilabaca?

Respecto a la puesta en escena que posee el dúo a la hora de enfrentar el escenario, Felipe Ilabaca mencionó que “estamos tocando con una banda de amigos músicos… se hace una música totalmente cocinada en vivo y eso requiere harto ensayo y preparación”.

“Parte de la adrenalina del concierto es toda la previa, todo lo que ocurre antes. Nos ha pasado hartas veces en nuestra vida y esta no es la excepción”, expresó el bajista.

En esa misma línea, el mayor de los Ilabaca detalló que “el disco lo hicimos en cuarteto: somos Pablo y yo en guitarra, bajo y voz, pero nos acompaña en la batería Danilo Donoso, que es un amigo muy querido y músico talentoso de Inti Illimani Histórico y Quilapayún; y Nicolás Letelier en teclados”.

“Somos un cuarteto, pero además de eso vamos a estar tocando con una sección de vientos. Tenemos también una percusionista increíble, una chica colombiana que se llama Lali de La Hoz, compositora y cantante también, y nos ayuda a sacar la fusión, porque lo que hace Hermanos Ilabaca es fusión de funk, con cumbia, música cubana, brasileña y chilena”, explicó Felipe.

El nuevo viaje de Felipe y Pablo

Como un proceso “altamente satisfactorio” catalogó el menor de los Ilabaca - Pablo - el período en el que han trabajado el primer disco de este proyecto.

“Ha sido extremadamente satisfactorio, estamos muy contentos con el Felipe. Llevamos 30 años en la industria de la música chilena y de los errores que hemos tenido en el pasado, uno va aprendiendo un montón. Estamos tratando de pavimentar nuestro trabajo como HI con el mejor cemento posible, así que ha sido muy bueno”, expresó.

Respecto a si en este período de los Hermanos Ilabaca estará la posibilidad de recordar la música de su banda madre - Chancho en Piedra -, Felipe declaró que “nosotros lo que tratamos de hacer es una retrospectiva de lo que Hermanos Ilabaca es”.

“Hermanos Ilabaca es este disco pero no nace con esto, es una vida entera. Con las canciones que tocamos tratamos de hacer un repaso por estéticas que avalan, o autorizan, que hagamos esta música. Con esto me refiero a canciones que han pertenecido a otros conglomerados artísticos en los que hemos estado, no solo los Chancho, sino que 31 Minutos, Jaco Sánchez”, agregó.

Las entradas para el espectáculo de Hermanos Ilabaca están disponibles a través de sistema Punto Ticket.