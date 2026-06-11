El actor, comediante y transformista chileno, Cristián Sanhueza, más conocido como La Yoyi, sorprendió al revelar uno de los mayores arrepentimientos de su carrera artística: haber rechazado una invitación para sumarse a lo que posteriormente se convertiría en el exitoso programa humorístico El Club de la Comedia.

Durante una conversación difundida en redes sociales de Influencersparachile, el artista recordó que años atrás fue contactado por los comediantes Sergio Freire y Pedro Ruminot para integrarse al proyecto cuando recién daba sus primeros pasos.

Sin embargo, en ese momento decidió priorizar sus estudios y proyectos personales vinculados a la escuela de teatro.

“Yo viví la experiencia de no creer una vez en un proyecto. No fue no creer, sino que estaba en un proyecto mío personal, académico, con la escuela de teatro”, explicó.

La sorpresa llegó tiempo después, cuando vio que aquella iniciativa comenzaba a ganar notoriedad en televisión. “Los veo en televisión y dije: ‘Mentira que este era el proyecto del que me fueron a hablar y que yo no pesqué’”, recordó.

La Yoyi reconoció que, al ver el éxito alcanzado por el programa y sus integrantes, no pudo evitar preguntarse qué habría pasado si hubiese aceptado la propuesta. “Yo quizás pude haber sido parte de El Club de la Comedia. Hoy día podría ser famoso al mismo nivel de ellos”, confesó.

Pese al arrepentimiento, el artista aseguró que aquella experiencia le dejó una importante lección sobre la importancia de confiar en las oportunidades y en los proyectos emergentes.

Actualmente, La Yoyi cuenta con una consolidada trayectoria en el mundo del transformismo, el teatro, la comedia y la televisión, donde alcanzó reconocimiento nacional tras su participación en The Switch (Mega).